نتنياهو وبايدن يلتقيان في نيويورك الأسبوع المقبل.. تفاصيل

كشفت القناة 12 العبرية صباح يوم الثلاثاء النقاب عن مكان لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لأمريكا.

ووفقاً للقناة العبرية، سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن مع بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وليس في البيت الأبيض.

وأوضحت القناة أن هذه خيبة أمل لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي كان يأمل في أن تتم دعوته إلى البيت الأبيض وربما سيضطر إلى الاكتفاء بعقد اجتماع على هامش اللقاء السنوي للجمعية العامة.

وقبل نحو شهر، تحدث بايدن ونتيناهو وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فإن المحادثة وصفت بانها كانت "دافئة وطويلة.