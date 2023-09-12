افتتاح ملتقى توظيف يوفر 550 فرصة عمل لشباب أسيوط

افتتحت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ملتقى توظيف يوفر 550 فرصة عمل توفرها 12 شركة قطاع خاص برواتب مجزية، للشباب من الجنسين، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل في تخصصات عديدة.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك الهدف بما يساهم في الحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأوضح علي سيد مصطفى مدير المديرية، أن الملتقى شهد إقبالا كبيرا من الشباب ، حيث يوفر فرص للعمل في تخصصات: مندوب مبيعات ، وموظف فرع ،و أفراد أمن ، ومشرفين بيع ، وأخصائي تمويل ، ومهندسين ، ومحاسبين ، وفنيين ، وسائقين ، ومدرسين ، وعمال عاديين.

وأضاف أن الفرص المتوفرة تتميز بتحرير عقود عمل ، وتأمين صحى وإجتماعى، كما ستقوم الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل بمتابعة نتائج شغل تلك الوظائف في المنشآت التي وفرت الفرص .

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