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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

1 توت رأس السنة القبطية.. رمز عبقرية المصري القديم

شهر توت
شهر توت

شهر توت رمزا لعبقرية المصري القديم وتاريخه وتقويمه السنوي للشهور ، والذى يعود تاريخه إلى  الإله تحوت إله المعرفة لدى المصري القديم ، والذى يتزامن مع موسم الفيضان.


واشتهر الإله تحوت بأنه حكيم مصري عاش في عهد الفرعون مينا الأول ، مخترع الكتابة ومقسم الزمن ، ويعود شهر توت الي ظهور نجمه الشعرى  والتي تبرق في ذلك التوقيت بوضوح ، ليكون رمزا للسنة القبطية.
قال خبير الآثار أحمد عامر ،أن شهر توت أول شهور السنة القبطية  وجاء من الإله "تحوت" إله المعرفة" وهو الذي إخترع الكتابة وقسم الزمن، وأختار بداية السنة المصرية مع موسم الفيضان، ويعنى ذلك أن السنة القبطية، سنة نجمية وليس شمسية.

تابع خبير الآثار قائلا : مع عصر "دقلديانوس" إحتفظ المصريين بمواقيت وشهور السنة التى يعتمد الفلاح عليها فى الزراعة مع تغيير إعداد السنوات لجعله السنة الأولى لحكم "دقلديانوس" والتى تساوى ٢٨٤ ميلادية و١ قبطية و٤٥٢٥ فرعونية، ومن هنا أرتبط النيروز بعيد الشهداء وشهر توت .

توت 


أشار الخبير الأثري ، إلي أن المصريون عبر التاريخ كانوا يقيمون الإحتفالات والمهرجانات العظيمه إحتفالا بـ شهر توت ، وعقب دخول المسيحيه مصر إستمر الأقباط فى الإحتفال بالعيد حتى جاء عهد الملك "دقلديانوس" الذى إضطهد المسيحيين وقتل منهم الالاف لذلك سمي ب "عصر الشهداء".
 

شهر توت توت الإله تحوت إله المعرفة توت أول شهور السنة القبطية

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