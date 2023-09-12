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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيان رسمي.. تخصيص إيرادات مباراة المغرب وبوركينا فاسو لمتضرري زلزال مراكش

منتخب المغرب
منتخب المغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تخصيص إيرادات مباراة المغرب وبوركينا فاسو “الودية” المقرر لها اليوم الثلاثاء، لمتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب مراكش وبعض مناطق البلاد الجمعة الماضي.

وقال الاتحاد المغربي في بيان رسمي: “انخراطا في الحملة التضامنية مع ضحايا الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنها خصصت مداخيل المباراة الودية التس ستجمع يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره بوكينا فاسو والتي كانت غالبيتها من الجالية المغربية المقيمة بالخارج خصصت للصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال”.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قرر تأجيل مباراة المغرب وليبيريا التي كان مقررا لهاالسبت الماضي في ختام تصفيات أمم إفريقيا 2023، بسبب الزلزال المدمر.

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