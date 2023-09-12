زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب الفلبين

أفاد مرصد الزلازل العالمي ،اليوم الثلاثاء، بأن زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ضرب جزر الفلبين.

وأضاف المرصد أن الزلزال وقع على عمق 73 كم شمال مدينة نامواك، الفلبين.

ولفت المرصد إلى أن وقع الزلزال في الساعة 11:03:18 بتوقيت جرينتش.