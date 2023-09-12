الهلال الأحمر الإماراتي يرسل مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة الليبيين

أصدر الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمرا للهيئة بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات في ليبيا.



وأشارت صحيفة الخليج الإماراتية؛ بأن الهيئة شرعت في تنفيذ برنامج إغاثي على وجه السرعة، تقدم من خلاله كميات كبيرة من مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية والصحية والاحتياجات الضرورية الأخرى، يستفيد منها المتضررون في المناطق الأكثر تأثراً بتداعيات الكارثة.



ومن جانبه اشار حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى أنه تم تحريك طائرة إغاثة على وجه السرعة غادرت الإمارات إلى ليبيا، تحمل على متنها كميات كبيرة من المواد الغذائية والإيوائية والاحتياجات الضرورية الأخرى.

