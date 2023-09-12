باسم سمرة: لم ألجأ إلى ضابط شرطة من أجل سفاح الجيزة

كشف الفنان باسم سمرة عن كيفية تحضيره لشخصية المقدم "حازم" التى يقدمها فى مسلسل "سفاح الجيزة" وما اذا لجاء إلى ضابط شرطة ام لا لتقديم الشخصية.

وقال باسم سمرة فى تصريح خاص لصدى البلد : لا، واعتمدت فى تجسيدى لهذه الشخصية على العناصر التى أوضحتها من قبل، وهو الابتعاد تماما عن صورة ضابط الشرطة النمطية، وهذا الأمر أتى ثماره حيث التقيت بعدد من ضباط الشرطة الذين أكدوا لى أن الأسلوب الذى اتبعته هو الأقرب للصورة الحقيقية لضابط الشرطة، وهذا اسعدنى كثيرا.

مسلسل سفاح الجيزة

وتدور فكرة المسلسل حول مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب “سفاح الجيزة”، وكل حلقة يرتكب جريمة مختلفة، ويقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

تمكن مسلسل “سفاح الجيزة” من تصدر نسب المشاهدة في مصر، وذلك بعد طرح حلقاته الأولى في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي.

واحتلت الحلقات الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة” المركز الأول من حيث نسب المشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة شاهد vip.

قصة بوليسية مشوّقة مقتبسة في بعض جوانبها عن أحداث حقيقية، تدور حول مطاردة الأمن الجنائي لرجل من أخطر المجرمين وأكثرهم دهاءً وقسوةً وعنفاً، وذلك خلال مسيرته الإجرامية التي يتخللها مزيج من أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد.