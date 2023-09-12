بسبب أضرار الفيضانات.. أردوغان يؤكد على وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم الثلاثاء، على أن بلاده تقف إلى جانب الشعب الليبي بكامل إمكاناتها في الأيام العصيبة التي يمر بها جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار "دانيال".

وجاء ذلك ، خلال ندوة عن الدستور الجديد بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء.

وأشار أردوغان، إلى أن هناك 3 طائرات شحن تركية توجهت إلى ليبيا محملة بالمساعدات في المرحلة الأولى.

وقال: "كما لم نترك الشعب الليبي وحيدا حتى اليوم، فإننا نقف إلى جانب أشقائنا بكامل إمكاناتنا في هذه الأيام العصيبة".

وشدد أردوغان ، على أن هدف أنقرة يتمثل في ضمان تضميد جراح ليبيا بأقرب وقت.