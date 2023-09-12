رقم صادم ..وزارة الداخلية المغرببية تعلن أرتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر

أعلن وزارة الداخلية المغربية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2901 وفاة و5530 مصابا.

وأفادت وزارة الداخلية المغربية، بأن عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية بإقليم الحوز بلغ 2901 شخصا ، بحسب التليفزيون المغربي.

ووفق المصدر ذاته فقد تم دفن 2884 من الضحايا، فيما وصل عدد المصابين إلى 5530 شخصا.

وفي هذا السياق، بلغ عدد الوفيات 1643 بإقليم الحوز، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

هذا، وتواصل فرق البحث والأنقاذ في جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.