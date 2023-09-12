"الكابينيت" يقرر عدم تغيير ظروف الأسرى الفلسطينيين في الوقت الحالي

قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، اليوم الثلاثاء، عدم تغير ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون، إلى حين إجراء مداولات بهذا الخصوص بعد الأعياد اليهودية، التي تنتهي في السابع من أكتوبر المقبل، وفقًا للقناة 13 العبرية.

ووفقًا للقناة العبرية، فقد حصل نتنياهو على موقف أجهزة الأمن لإرجاء المداولات حول ذلك إلى ما بعد الأعياد اليهودية.

وكانت الحركة الأسيرة قد أعلنت عن بدء إضراب مفتوح عن الطعام في منتصف الشهر الجاري احتجاجًا على قرار وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، بتقليص الزيارات للأسرى الفلسطينيين من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين.

وتتخوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تصعيد أمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب التضييقيات الإسرائيلية، التي ترافق الأعياد اليهودية، التي تبدأ برأس السنة العبرية، نهاية الأسبوع الحالي.

وينعقد الكابينيت في موازاة نظر المحكمة العليا في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية والمطالبة بشطبه. وتشارك المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، في اجتماع الكابينيت. وكان من المقرر أن يُعقد الكابينيت، أول من أمس الأحد، لكن تأجل إلى اليوم.