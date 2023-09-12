غياب الناقد طارق الشناوي عن لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار| خاص

قال الناقد طارق الشناوي، إنه ليس متواجدا في اللجنة المختارة من قبل نقابة السينمائيين للتصويت والنقاش حول الفيلم المصري الذي سترشحه مصر لتمثيلها في الأوسكار، لأول مرة منذ سنوات.

وأكد الناقد طارق الشناوي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، على أن اللجنة المختارة عددها أكبر من المفترض أن تكون عليه، لأن اختيار الفيلم المرشح للأوسكار يجب أن يتم بعد نقاش وليس التصويت داخل اللجنة.

واختار طارق الشناوي فيلم “وش في وش”، ليكون مرشحا باسم مصر للأوسكار، قائلا:" الوحيد اللي فيه الرمق"، مشيرا إلى أنه العمل الوحيد وسط موسم سينمائي ضعيف جدا المؤهل لهذه المهمة موضحا:" السينما المصرية في حالة يرثى لها".

واستطرد طارق الشناوي قائلا:" اختيار فيلم يمثل مصر في الأوسكار لا يعتبر نجاحا لأن أي دولة في العالم من حقها تشكيل لجنة وترشيح فيلم.. ولكن الإنجاز هو وصول هذا العمل للقائمة القصيرة وهو ما يحققه فيلم مصري من قبل".

أعلنت دائرة السينما والمسرح فى العراق عن ترشح فيلم جنائن معلقة ليمثل العراق فى سباق الأوسكار المقبل على أفضل فيلم أجنبي لعام 2024.

قصة الفيلم مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت في عام 2006 عندما كانت الحرب الأهلية تعصف ببغداد، وكانت المدينة تشهد وجوداً كثيفاً للقوات الأميركية.

ويحكي عن الشقيقين طه وأسعد اللذين يبحثان عن لقمة العيش من خلال جمع المعادن والبلاستيك من مكب النفايات الأسطوري الشهير باسم «جنائن بابل المعلقة» في بغداد.