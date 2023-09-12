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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس وتحالف هولندي في استثمارات الوقود الأخضر

اقتصادية قناة السويس
اقتصادية قناة السويس

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بروتوكول تعاون مع تحالف مجموعة من الشركات الهولندية بقيادة الشركة المصرية الهولندية لتنمية الأعمال ومدينة روتردام، يتضمن توسع أعمال هذه الشركات بضخ استثمارات كبرى داخل المنطقة الاقتصادية، خاصة نحو إقامة محطات إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه مباشرة لتزويد المركبات بمختلف أنواعها بالوقود الأخضر ونقل الإنتاج من خلال خطوط أنابيب مخصصة لنقل وتصدير الوقود الأخضر للأسواق الخارجية.

مما يدعم تحقيق رؤية مصر في خفض الانبعاثات الكربونية، بجانب تطوير قطاع مشتقات الهيدروجين الأخضر من الوقود الأخضر والأمونيا الخضراء، فضلاً عن دعم الحكومة الهولندية الفني للدراسات الخاصة بهذه المشاريع.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس اقتصادية قناة السويس، اليوم وفداً هولندياً من مسئولي سفارة المملكة الهولندية في مصر وممثلي مدينة روتردام ومسئولي تحالف الشركات الذي يعمل في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر في مقر الهيئة الاقتصادية بالعين السخنة.

ويأتي هذا التعاون ولقاء اليوم إحدى نتائج مشاركة المنطقة الاقتصادية في ملتقى الهيدروجين العالمي بمدينة روتردام الهولندية في مايو الماضي، بالتنسيق مع مؤسسة المشاريع الهولندية ووزارة الاقتصاد الهولندية، حيث التقى رئيس المنطقة الاقتصادية بممثلي هذا التحالف وعقد لقاءات عدة مع ممثلي الشركات العاملة في مجال الطاقة وإنتاج الوقود الأخضر وكذلك الجولة الميدانية التي قام بها في ميناء روتردام بدعوة من الحكومة الهولندية، لبحث آفاق التعاون بين الميناء وموانئ المنطقة الاقتصادية، لتحقيق الاستفادة القصوى من العلاقات المشتركة للجانبين بما يحقق أهداف التحول العالمي نحو الطاقة الخضراء.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الهيئة، الإمكانيات المتفردة التي توفرها مصر من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة رئيسية لإنتاج الوقود الأخضر في الشرق الأوسط وتصديره لقارة أوروبا، وكذا مقومات موانئ ومناطق المنطقة الاقتصادية في تداول الوقود الأخضر من خلال الممر الأخضر، أحد مسارات توصيل الوقود الأخضر، بعد انتهاء مراحل تصنيعه من داخل المنشأة الصناعية وعمليات تخزينه ثم نقله وتصديره لميناء روتردام بهولندا تمهيداً لوصوله إلى كافة الأسواق الأوروبية.

كما استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية محاور تبادل الخبرات المشتركة في تنمية وتطوير الموانئ التابعة للمنطقة عن طريق التعاون الفني في مجالات الرقمنة وآليات زيادة معدلات التداول بالموانئ وذلك بالتعاون مع ميناء روتردام.

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