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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

9 خطوات.. أفضل طرق إنقاص الوزن بعد الحمل

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

افتتحت الإعلامية بثينة توكل، حلقة اليوم من برنامج أهلا الستات بالتعبير عن امتناتها وسعادتها بوجودها في البرنامج، مشيرة إلى أن هناك طرقا فعالة في إنقاص الوزن بعد الحمل والولادة للمرأة.

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وأضافت توكل، مقدمة برنامج أهلا الستات، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، اليوم الثلاثاء، أن إنقاص الوزن من أصعب الأشياء وزيادة الوزن أسهل شيء، متابعة أنها نفذت برنامجا غذائيا مخصصا للحامل بالتدريج. 

وتابعت أنها نفذت برنامجا رياضيا، بدأ بالمشي ورياضة الايروبكس والكيك بوكسينج، والجيم، والمشي الكثير من أهم الخطوات في انقاض الوزن. 

وأشارت مقدمة برنامج أهلا الستات، إلى أن أسرار فقدان الوزن بعد الولادة، تبدأ اولا بنظام غذائي صحي، ومراقبة كمية السعرات الحرارية، وممارسة الرياضة، والتخلص من الوجبات السريعة، والأنظمة الغذائية السريعة، وشرب كمية كافية من الماء، والرضاعة الطبيعية، والحصول على قسط كافٍ من النوم. 
 

فيما كشفت الإعلامية بثينة توكل، تفاصيل عن التحولات في هرمونات المرأة في فترة الحمل، مشيرة إلى أن هذه الفترة من أصعب الفترات التي من الممكن أن تمر على أي مرأة. 

وأضافت مقدمة برنامج اهلا الستات، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، اليوم الثلاثاء، أن هرمونات الحمل مهما حاولت المرأة فهمها لا يمكن ابدا تحقق هذا الأمر، متابعة أن :"الهرمونات بتبوظ كل حاجة في المرأة في مرحلة الحمل" . 

وتابعت :"هذا التأثير بيروح بعد الولادة بستة أشهر تقريبا، ومن الممكن أيضا ان تنتهي بعد أربعة أشهر، وتشعري بمشاعر مختلفة بين الإثارة والشوق لاستقبال المولود، تليها مخاوف وقلق مما يَنتظر الأم بعد شهور.

واختتمت مقدمة برنامج اهلا الستات، بأن التقلبات المزاجية أثناء الحمل حالة عامة وشائعة للغاية، وهناك أسباب علمية وطبية وراء الصورة الشائعة لامرأة حامل تبكي وهي تأكل المخللات والآيس كريم.

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