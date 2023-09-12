محافظ الدقهلية: استلام 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

الدفعة 33 من إطعام الطعام

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استلام من لحوم "إطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي ، بحضور الدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية.

وأشار " المحافظ " الي أن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم اطعام الطعام 77 طن ، لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية .

وأكد " مختار " أنه سيتم ايصال لحوم اطعام الطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .

وأشاد "المحافظ" بجهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم إطعام الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية.

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