عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدفعة 33 من إطعام الطعام

محافظ الدقهلية: استلام 2 طن لحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استلام من لحوم "إطعام الطعام" بإجمالي 2 طن، لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي ، بحضور الدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية.
وأشار " المحافظ " الي أن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم اطعام الطعام 77 طن ، لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية .

وأكد " مختار " أنه سيتم ايصال لحوم اطعام الطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .

وأشاد "المحافظ" بجهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم إطعام الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية. 

 

FB_IMG_1694532646959
FB_IMG_1694532646959
FB_IMG_1694532644629
FB_IMG_1694532644629
FB_IMG_1694532642677
FB_IMG_1694532642677
FB_IMG_1694532640628
FB_IMG_1694532640628
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وزارة الأوقاف مستوى الجمهورية مديرية التضامن الاجتماع مديرية الأوقاف على مستوى الجمهورية أيمن مختار التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

شاب ينهي حياة شقيقته بالشارع والسبب صادم.. فيديو

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

ترشيحاتنا

انفجارات تهز زابوريجيا.. وسماع دوي صافرات الإنذار

تراجع حاد في أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

وظائف خالية بثلاث محافظات.. قدم الآن

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مدبولي: مستعدون لإعطاء أي حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد وضع صودا الخبز في الثلاجة كل شهر

5 أنواع لديدان البطن عند الصغار .. تعرف على أخطرها

نوع خضار رخيص يحمي من السرطان.. تفاصيل

خلال عاصفة دانيال .. مشروبات طبيعية تقيك من أمراض الخريف

فيديو

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ