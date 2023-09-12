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رئيس التحرير
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برلمان

يرتبط بمصر القديمة.. أمين خارجية حماة الوطن يهنئ البابا تواضروس بعيد النيروز

الدكتور محمد الزهار
الدكتور محمد الزهار أمين أمانة العلاقات الخارجية

تقدم الدكتور محمد الزهار أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، بالتهنئة إلى نيافة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والكنيسة بعيد النيروز ، وهو عيد رأس السنة القبطية المصرية 6265 ، الذي يعتبر أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وارتبط كثيرا بالفلاح المصرى في عهد المصريين القدماء.

وقال أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إن عيد رأس السنة القبطية المصرية يوافق أول شهر توت و هو أول شهور السنة القبطية، مهنئا أخواننا المسيحيين ببدء السنة القبطية المصرية الجديدة، والذي يحرص الأقباط على الاحتفال به كل عام.

وأوضح "الزهار"، أن عيد النيروز ينتمى للغة القبطية، حيث إن لفظ نيروز من الكلمة القبطية ني – يارؤو، وتعنى الأنهار، وذلك لأن ذاك الوقت من العام هو ميعاد اكتمال موسم فيضان النيل سبب الحياة في مصر، وعندما ما دخل اليونانيين مصر أضافوا حرف السي للأعراب كعادتهم فأصبحت نيروس فظنها العرب نيروز الفارسية.

وأوضح، أن هذا العيد يرتبط بمصر القديمة، والتي كانت تهتم كثيرا بالزراعة، حيث إن الفلاح المصرى القديم كان يتبع التقويم القبطى المعروف الآن فى زراعته، ونظرا لأهمية الزراعة عند المصريين اختاروا أول توت كبداية للسنه المصرية كي يوافق اكتمال موسم فيضان النيل، لأنه الموسم الذى يعم فيه الخير والبركة على الجميع وتزيد فيه خصوبة الأرض وتتضاعف المحاصيل.

وأشار أمين أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن هذا العيد استمر مع الأقباط المصريين في كافة العصور، حيث احتفظ المصريين بمواقيت و شهور السنوات التي يعتمد فيها الفلاح على الزراعة مع تغيير عدد السنين وتصغيره، ورغم اضطهاد الأقباط خلال احتلال الرومان لمصر، ارتبط عيد النيروز بعيد الشهداء عند الاقباط.

حزب حماة الوطن البابا تواضروس الثاني عيد رأس السنة القبطية الفلاح الأقباط العلاقات الخارجية

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