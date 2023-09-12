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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. رابط النتيجة

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

يترقب طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثالثة غلق موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات، حيث انه من المقرر انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة الدور الثاني اليوم. 

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

ومن المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ لطلاب الدور الأول والدور الثاني خلال ٧٢ ساعة من غلق موقع التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد. 

رابط  نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ 

 ويمكن لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ الحصول علي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ من خلال الرابط الاتي : https://tansik.digital.gov.eg/application/

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

خطوات الحصول على  نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للجامعات فور ظهورها.

1- تسجيل الدخول إلى موقع التنسيق عبر الرابط التاليhttps://tansik.digital.gov.eg/application/

2- اختيار نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

3- كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

4- تظهر أمامك نتيجة الترشيح والكلية أو المعهد المرشح إليها.

 

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