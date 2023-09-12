ترامب يطلب رسميا تعيين قاضٍ جديد في قضية الانتخابات الفيدرالية

طلب الرئيس السابق دونالد ترامب من القاضية تانيا تشوتكان تنحي نفسها عن رئاسة القضية الفيدرالية المرفوعة ضده بتهمة التدخل المزعوم في انتخابات عام 2020، مدعيًا في دعوى قضائية جديدة أنه يجب استبعادها، لأنها اقترحت في السابق محاكمة وسجن ترامب.

في أغسطس، اتُهم ترامب بارتكاب أربع جرائم فيدرالية من قبل المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميث، تتعلق بجهوده للبقاء في منصبه على الرغم من خسارته انتخابات 2020؛ ومنذ ذلك الحين دافع ترامب عن نفسه بأنه غير مذنب.

لم تكن قضية ترامب هي القضية الأولى التي ستشرف عليها تشوتكان في 6 يناير، حيث تعاملت مع العديد من القضايا التي تورط فيها مثيرو الشغب وأصدرت عقوبات شديدة.

ووفقًا لتحليل وكالة أسوشيتد برس في يونيو 2022 تم تعيين تشوتكان في المحكمة الفيدرالية من قبل الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2014، بعد أن عملت في شركة المحاماة Boies، Schiller & Flexner وعملت لمدة 11 عامًا كمدافع عام في العاصمة، وفقًا لسيرتها الذاتية المنشورة على موقع المحكمة عبر الإنترنت.