هيدي كرم تستعرض أناقتها بإطلالة صيفية

حرصت الفنانة هيدي كرم، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت هيدي كرم بإطلالة صيفية ملفتة، مرتدية فستان مطرز جرئ ومكشوف، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



يذكر أن آخر أعمال هيدي كريم، مسلسل «الاختيار 3»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز.

وشاركت هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.