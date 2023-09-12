يلعب دومينو| موديست يخطف قلوب جماهير الأهلي

نشر ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق علي فيس بوك صورة للفرنسي موديست، المنضم حديثًا للنادي الأهلي في صفقة انتقال حر، ظهر فيه يلعب الدومينو، وذلك أثناء تصوير فيديو تقديمه باعتباره صفقة جديدة للنادي الأهلي.



وأعلن النادي الأهلي، أمس الإثنين، تعاقده مع أنتوني موديست للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.

وقام أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية.

ولعب موديست لأندية نيس وأنجيه وجيروندان بوردو وبلاكبيرن روفرز وباستيا وهوفنهايم وكولن وتيانجين تيانهاي بينما كان بوروسيا دورتموند آخر محطاته.