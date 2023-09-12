مهرجان الإسكندرية السينمائي ينظم حفل تخرج طلاب معهد السينما

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن تنظيم حفل تخرج طلاب المعهد العالي للسينما بالإسكندرية التابع لأكاديمية الفنون، ضمن فعاليات الدورة 39 من المهرجان المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

وأوضح الناقد الأمير أباظة "رئيس المهرجان"، فى تصريح اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يتسلم الطلاب شهادات التخرج من الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والدكتور هشام جمال نائب رئيس الأكاديمية وعميد المعهد العالي للسينما، كما يتسلم الطلاب شهادات تقدير مقدمة من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما والمهرجان.

وأضاف رئيس المهرجان أن برنامج الحفل يتضمن عرضا لأفلام تخرج الطلاب، يليها كلمات المشاركين بالحفل وتوزيع الشهادات، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.