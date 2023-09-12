إسلام صادق: منتخب مصر يخسر من تونس بثلاثية مع الرأفة

خسر منتخب مصر على يد منتخب تونس 3-1 ودياً، في اللقاء الذى جمعهما على ستاد الدفاع الجوي.

وكتب الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك: "المنتخب يخسر 1-3 من تونس مع الرأفة".

أحرز تونس الهدف عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام العدونى في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

وسدد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وقضى منتخب تونس على آمال مصر وأحرز الثالث عن طريق حمزة رافع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.