على طريقة صلاح.. لاعبو منتخب تونس يحتفلون بالفوز على الفراعنة

خسر منتخب مصر أمام نظيره التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين وديا، اليوم، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي.

وظهر لاعبو منتخب تونس وهم يحتفلون على طريقة محمد صلاح بعد الهدف الثالث في شباك مصر".

أحرز تونس الهدف عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بأقدام العدونى في الدقيقة 2.

وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة بأقدام حمدي فتحي بعد عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 7.

وسدد عمر كمال عبدالواحد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35.

وقضى منتخب تونس على آمال مصر وأحرز الثالث عن طريق حمزة رافع من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء