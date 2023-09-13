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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

11 سببا وراء الإصابة بسرطان القولون.. نرتكب أغلبها

اسباب سرطان القولون
اسباب سرطان القولون

يعتبر سرطان القُولون هو أحد أنواع السرطانات التي تبدأ في الأمعاء الغليظة ( القُولون)، ويعد القُولون هو الجزء النهائي من الجهاز الهضمي.

 

أسباب الإصابة بسرطان القولون

 

ويُؤثِّر سرطان القُولون بشكل كبير في البالغين الأكبر سنًّا، على الرغم من ظهوره في أي عمر، ويبدأ عادةً في صورة تكتُّلات صغيرة غير سرطانية حميدة من الخلايا تُسمَّى سلائل تتكوَّن بداخل القُولون، وبمرور الوقت قد تُصبِح بعض تلك السلائل سرطانات في القُولون.

 

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في حالة الإصابة بسرطان القُولون، يُوجد العديد من العلاجات المتاحة للمساعدة في السيطرة عليه، وتشمل الجراحة، والعلاج الإشعاعي والعلاجات الدوائية، مثل : العلاج الكيميائي، والعلاج الموجَّه، والعلاج المناعي.

 

أسباب الإصابة بسرطان القولون

 

ويُطلَق على سرطان القُولون في بعض الأحيان سرطان قولوني مستقيمي، وهو مصطلح يجمع بين سرطان القُولون وسرطان المستقيم، ويبدأ في المستقيم،  ومن ابرز اسباب الإصابة بسرطان القولون، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، ما يلي :

_ العوامل الوراثية والتاريخ العائلي للمرض.

_ الخلل في الجينات يعد من الأسباب المهمة التي تؤدي إلى الإصابة بمرض سرطان القولون.

_ الزوائد التي توجد بالقولون.

_ تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والمتحولة.

_ عدم تناول الطعام الصحي، وخاصة الخضراوات والفواكه، يتسبب في زيادة فرصة الإصابة بالمرض.

_ عدم ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

_ الإصابة بمرض السكري.

_ السمنة المفرطة.

_ الإفراط في التدخين.

_ تناول الكحول.

_ الإصابة بمرض التهابات القولون التقرحي.

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