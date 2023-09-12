حلمي بكر عن حالته الصحية: التهاب أعصاب قدمي تاعبني ..فيديو

كشف الملحن حلمي بكر، تطورات حالته الصحية والنفسية بعد تعرضه على وعكة صحية مؤخرا.

وقال حلمي بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" عندي التهاب في أعصاب القدم ويتسبب في تعب كبير لي وبعمل علاج طبيعي ".

وأضاف حلمي بكر :" المايسترو سليم سحاب بيسأل عليا ووقلت له انا تعبان شويه ، وقلق عليا".

وتابع حلمي بكر :" الأطقم الطبية تؤكد أنني جسديا لا أعاني من شيء لكن حالتي النفسية متاثرة بشكل كبير وذلك بسبب دفاعي الدائم عن الأغنية المصرية والموسيقى المصرية".