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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمين صندوق اتحاد اليد يكشف كواليس انتهاء أزمة قيد الزمالك

صدى البلد

أكد عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد، أن أزمة قيد لاعبي الزمالك انتهت، وحصلوا على 15 كارنيه، وهناك 5 كارنيهات آخرى يحصلون عليها بعد انتهاء الأزمة نهائيًا عقب انتخابات النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "اتحاد اليد ملتزم باللوائح، وأي نادٍ لا يسدد المستحقات القديمة لا يحصل سوى على 10 كارنيهات فقط، ونحن نقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية، لابد من تطبيق النظام، وقمنا بتقليل عدد فرق الدوري للمحافظة على قوة المسابقة، وسنصل لـ14 نادٍ".

وأضاف: "هناك 15 نادٍ قاموا بتسديد مستحقاتهم كاملة قبل بداية الدوري، ولذلك كان من المهم تطبيق اللائحة والنظام على نادي الزمالك، وقمنا بتقدير الموقف معهم بعدما سددوا نصف المستحقات وحصلوا على نصف الكارنيهات".

وأكمل: "لابد أن نطبق اللوائح للمحافظة على هيبة وقرارات الاتحاد، وطلبنا الحصول على نصف المبلغ كاش، وشيك مقبول الدفع بعد الانتخابات، وللآسف اللجنة المؤقتة التي تدير النادي لا تستطيع إخراج شيكات مقبولة الدفع، وقمنا بوضع حل تقديري واصدار خمس كارنيهات جديدة، وقائمة الأندية 20 لاعب، وهناك مكان محجوز من جانب الاتحاد الدولي في القائمة بسبب مشكلة جيمس باركر".

وزاد: "لسنا ضد الزمالك مطلقا، والنادي مديون من 8 مليون، بسبب بعض الضرائب وحقوق الدولة وفقا لعقود اللاعبين مع النادي، نقوم بتسليم الأموال لمصلحة الضرائب".

وأتم: "منتخب مصر للشابات حقق انجازا بالفوز على تونس 29-26، وقدموا مباراة جيدة بقيادة محمد فرغلي وتأهلوا لكاس العالم، وسيواجه غدا غينيا، وهذه طفرة كبيرة لنا، وفريق 2006 يسافر تونس الأسبوع المقبل ونتمنى تأهلهم أيضا للمونديال، والمنتخب الأول سيخوض بطولة افريقيا في مصر المؤهلة لأولمبياد باريس".

الزمالك اتحاد كرة اليد أمين صندوق اتحاد كرة اليد عمرو صلاح اتحاد اليد

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