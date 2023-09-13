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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب .. ماذا قال رئيس الشعبة بالجيزة..|فيديو

استقرار أسعار الذهب
استقرار أسعار الذهب

تتأرجح أسعار الذهب في مصر بين الانخفاض والارتفاع وسط ترقب كبير من جانب المهتمين بشراء الذهب سواء للزينة أو المقدمين على الزواج وآخرين الذين اشتروا سعر جرام الذهب عند مستويات مرتفعة حيث وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الأسواق المصرية عند سعر 2900 جنيه سعر جرام عيار 21 ثم عاود سعر جرام الذهب لمستويات 2200 جنيه وسط توقعات باستمرار الأداء العرضي لـ أسعار الذهب ثم عودة صعود المعدن الأصفر مع بداية عام 2024.

رصدت عدسة صدى البلد اسعار المعدن الاصفر أمس الثلاثاء بسوق الصاغة بالدقي في البداية قال عادل راضي رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة إن الذهب في حالة ثبات منذ مايقرب الي اسبوغ يرتفع 10 جنيهات او ينخفض 10 جنيهات  للجرام حيث أن سجل جرام الذهب عيار 18 هو 1877 جنيه وعيار 21 ب 2190 وعيار 24 سجل 2500 جنيها موضحا أن من المتوقع خلال الفترة القادمة انخفاض في أسعار الذهب بسبب ارتفاع أسعار البترول مشيرا ان القوة الشرائية للذهب خلال الفترة الحالية ضعيف بسبب التضخم الموجود في العالم وأثر تأثير سلبي على جميع السلع.

وأضاف  أن الإقبال خلال الفترة الحالية على السبائك الذهب والجنيهات الذهب بسبب اتجاه المصرين للادخار خلال الفترة الحالية موضحا أن مصنعية السبائك تكون 
في حدود 50 جنيه للجرام و100 جنيه علي الجنيه الذهب  وعند إعادة بيعها بيتم استرداد جزء من المصنعية.

وتابع عادل راضي أن الإقبال على المشغولات الذهبية أصبح ضعيف واتجاه المقبلين على الزواج شراء خاتم ودبله فقط شبكة لهم والاستغناء عن الأطقم الذهب بسبب ارتفاع اسعار جهاز العروسة.

https://fb.watch/n09FiMWxmR/?mibextid=9R9pXO

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