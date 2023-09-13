بسبب التغيرات الجيوسياسية.. روسيا تعلق على المحادثات الجارية مع كوريا الشمالية

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن المحادثات المقبلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مهمة على خلفية التغيرات الجيوسياسية الجارية في العالم.

وأوضحت زاخاروفا في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن أحد المواضيع الرئيسية المدرجة على جدول أعمال اليوم هو "بالطبع التغييرات الجيوسياسية، التي لا تحدث من الناحية النظرية فحسب، بل لها خطوط عريضة ملموسة".

ولفتت إلى "التآزر الذي أظهرته مجموعة العشرين"، وتوسيع مجموعة البريكس، وعمليات إلغاء الدولار في العالم، والانتقال إلى المدفوعات بالعملات الوطنية "كوسيلة للخروج من الأزمات التي لا نهاية لها والتي تخلقها الولايات المتحدة".

وأضافت "بالطبيعة، بظل هذه الخلفية، الاتصالات الثنائية مهمة للغاية، ولا شك أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يشكل أهمية بالغة بالنسبة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكدت زاخاروفا أن التعاون الثنائي بين روسيا وكوريا الشمالية، الذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا، "يتم استعادته بالفعل"، لافتة "الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها، لكن لا تزال هناك قضايا بحاجة إلى حل، ولكننا ننطلق من حقيقة أن السبب من وراء اجتماع الدبلوماسيين وقادة الدول على مختلف المستويات التغلب على كل هذا وحل كل شيء على قاعدة الاحترام المتبادل، وهذا ما نفعله عادة".