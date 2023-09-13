اللحظات الأولى للقاء المرتقب بين كيم جونج أون وبوتين| شاهد

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية، الواقعة في مقاطعة آمور الروسية.

ووصل بوتين إلى قاعدة فوستوشني الفضائية، في فلاديفستوك، شرقي البلاد، اليوم الأربعاء؛ تحضيرا للقاء الزعيم الكوري كيم جونج أون.

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كما وصل كيم جونج أون بالقطار إلى محطة السكة الحديد في قاعدة فوستوشني الفضائية.

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والتقى بوتين، بـ"كيم"، وأقيم حفل الترحيب عند المدخل الرئيسي لمبنى تجميع واختبار مركبات الإطلاق.

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وشكر كيم جونج أون، بوتين، على دعوته لزيارة روسيا "على الرغم من جدول أعماله المزدحم".