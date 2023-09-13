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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوات عمل الكشري على أصوله زي المحلات

طريقة عمل الكشري
طريقة عمل الكشري المصري

الكشري من الأكلات الشعبية المنتشرة في كثير من دول العالم، وبتكلفة قليلة كما يعتبر الكشري من الوصفات المتكاملة غذائيا لاحتوائه علي الدهون والكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات، ويتكون بمكونات بسيطة جميعها متوفر في البيت وهذه الوصفة تكفي حوالي 10 أفراد ووقت تحضير ها يأخذ 20 دقيقة.

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ونقدم اليك اسهل طريقة عمل الكشري بالمنزل للشيف هبة: 

طريقة عمل الكشري المصري  

المقادير
ربع كيلو عدس بجبة
4 بصلات كبار
2 ملعقة كبيرة دقيق
زيت لتحمير البصل
2 كوب ارز
2 كوب وربع ماء
نصف كوب مكرونة شعرية
ملح وملعقتين زيت للارز بالشعرية
نصف كيلو مكرونة اسباجتى عليها عقل صغيرة
كوب حمص الشام.


*مقادير صلصة الكشرى

2 كوب كبير عصير طماطم مخفوق بالخلاط
ملعقة كبيرة معجون طماطم
2 ملعقة ثوم مفروم
ملح وفلفل اسود وكمون وشطة
ملعقتين كبار خل
ملعقتين زيت
*مقادير دقة الثوم
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم
ملعقة صغيرة بودرة ثوم
ربع كوب خل
ملعقة زيت
ملح وشطة وكمون وكسبرة ناشفة
ربع كوب ماء


طريقة عمل الكشري المصري  

نغسل العدس أبو جبة كويس ونضعه بإناء أو حلة ونغطيه بالماء ونسلقه على نار متوسطة ثم نصفيه من الماء ويترك جانبا .


فى حلة أو إناء نضع الزيت ونسخنه ونحمر فيه المكرونة الشعرية لحد ما يكون لونها ذهبى نضع عليها الأرز المغسول بعد تصفيته من الماء ونضع ماء معيار الأرز والملح ونقلبه ونسيبه يتشرب وبعد ما يتشرب نهدى النار لحد ما يستوى ولما يستوى نطفى النار ونرفع الغطا نقلبه ونتركه يتهوى عشان البخار لا يعجنه.


نقطع البصل جوانح ونتبله فى الدقيق ورشة ملح ونسيبه 5 دقائق ونسخن زيت ونحمر فيه البصل بس فى مقلاة كبيرة عشان يبقى مقرمش ونتركه فى طبق لحين التقديم
نسلق المكرونة العقل الصغيرة والإسباجتي.

*طريقة صلصة الكشري

على النار نضع الزيت والثوم ونحمره لما يبقى لونه ذهبى نضع فوقه الخل ونقلب ثوانى
ثم نصب عليه عصير الطماطم ومعجون الطماطم والملح والفلفل والكمون والشطة واول ما تغلى نهدى النار ونسيبها تتسبك وتنضج، وده شكلها بعد النضج ممكن نخفها بشوية ماء ونسيبها تغلى غلوة لو حبيتى.. ننقع الحمص قبلها بليلة والصبح نسلقه مش هياخد وقت.


طريقة دقة الثوم

في بولة كبيرة نضع الثوم والملح والشطة والكمون والكسبرة ونضيف عليهم الزيت والخل ونقلب ونضيف ربع كوب ماء بالتدريج مع التقليب حتى نظبط الطعم المطلوب .


لو عاوزة صوص حار اللى هو صلصة حامية بناخد من صلصة الكشرى ملعقتين وعليهم ملعقة زيت و4 ملاعق شطة حارة ونزودهم ماء ونخلطهم ونضعهم بزجاجة.


بعد ما خلصنا طهى المكونات نبدأ نحضر ونجمع طبق الكشرى هنخلط الارز بالشعرية مع العدس بجبه ونضع مغرفة فى الطبق وفوقه ملعقة صلصة ثم المكرونة ثم الصلصة ثم الحمص واخر حاجة على الوجه البصل.


أو كما يسميه صاحب محل الكشري الورد لأن البصل شكل الورد ونضع دقة التوم والخل او نضعها فى طبق جانبى وصلصة فى طبق جانبى وتكرر نفس الطريقة مع باقى الاطباق هذه المقادير تكفى حوالى من 4 إلى 5 أطباق ولا تنسوا وضع باقى البصل فى طبق جانبى لمن يريد الزيادة.

الكشري والمعادن والفيتامينات طريقة عمل الكشري بالمنزل طريقة عمل الكشري المصري ​​​​​​​health

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