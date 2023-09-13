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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الهجوم الأوكراني على مصنع السفن في القرم

الدفاع الروسية تكشف
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل الهجوم الأوكراني على مصنع السفن ف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا هاجمت حوض سيفاستوبول لبناء السفن في شبه جزيرة القرم بعشرة صواريخ كروز وثلاثة زوارق عالية السرعة. 


 ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أصدرت وزارة الدفاع بيانا جاء فيه إنه "في الليلة الماضية، نفذت القوات الأوكرانية هجومًا بواسطة عشرة صواريخ مجنحة على مصنع إصلاح السفن "أوردجونيكيدز" في مدينة سيفاستوبول، وبثلاثة قوارب مسيرة على مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود أثناء عبورها".


وأضاف البيان: "تم إسقاط سبعة صواريخ مجنحة بواسطة وسائل الدفاع الجوي، وتم تدمير جميع القوارب المسيرة بواسطة سفينة دورية تدعى "فاسيلي بيكوف".


وأشار البيان إلى أنه "نتيجة لاصطدام الصواريخ المجنحة للعدو، تعرضت سفينتان كانتا في عمليات إصلاح لأضرار".

وكان حاكم مقاطعة سيفاستوبول الروسية، فد أعلن، في وقت سابق من اليوم، عن إصابة 24 شخصًا في الهجوم الجوي الأوكراني على حوض بناء سفن بالمدينة.


وحسب "روسيا اليوم"، ذكرت سلطات سيفاستوبول فجر اليوم الأربعاء أن 24 شخصًا أصيبوا واندلع حريق في مصنع للسفن جراء هجوم صاروخي أوكراني على المدينة الليلة الماضية.


وكان رازفوزايف، أعلن صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية نفذت هجوما بصواريخ على مدينة سيفاستوبول، ما أسفر عن اندلاع حريق في منشأة غير مدنية.


وقال رازفوزايف عبر قناته على تليجرام: "بالتقدير، قبل 20 دقيقة تقريبًا، تعرضت سيفاستوبول لهجوم من كييف، وقد تصدى الدفاع الجوي تصدى للهجوم".

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