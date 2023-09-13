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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى| فيديو

أرشيفية
أرشيفية

اقتحم عشرات المستوطنين بقيادة عضو الكنيست السابق المتطرف يهودا غليك، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن المستوطنين أدَّوا طقوساً تلمودية، واستمعوا إلى شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

ونشرت قوات الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرّفين، وفرضت قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى الأقصى، ودقّقت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي، ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

https://x.com/AlQastalps/status/1701842211669750229?s=20

عشرات المستوطنين المتطرف يهودا غليك اقتحام المسجد الأقصى قوات الاحتلال الإسرائيلي دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس

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