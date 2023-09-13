سقوط أمطار.. اعرف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

تبددت المخاوف من الآثار المترتبة على الإعصار دانيال الذي ضرب ليبيا وأسفر عن مئات الضحايا والمصابين وخسائر في الممتلكات، مع ظهور شمس صباح اليوم الأربعاء، وسط أجواء صافية خالية من الأتربة والغبار .

وحسب ما أعلنت عنه الأرصاد الجوية ، فإن طقس اليوم نهارا يسوده حرارة مرتفعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، بينما شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويتجه نحو الاعتدال ليلا على شمال البلاد و شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

6 أكتوبر 34 24

دمنهور 32 24

وادي النطرون 33 25

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 24

طنطا 32 24

دمياط 32 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 26

السويس 34 25

العريش 32 25

رفح 32 26

كاترين 31 14

الطور 35 26

طابا 36 25

شرم الشيخ 37 30

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 28 23

السلوم 28 22

سيوة 31 23

رأس غارب 37 29

الغردقة 37 29

سفاجا 38 28

مرسى علم 37 30

شلاتين 36 29

حلايب 34 28

الفيوم 34 24

بني سويف 34 24

المنيا 35 23

أسيوط 35 24

سوهاج 36 25

قنا 37 26

الأقصر 37 27

أسوان 38 29

الوادي الجديد 38 27

أبوسمبل 38 28