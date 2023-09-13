عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان بيدافع عن نفسه.. عمر راح ضحية سرقة دراجته بالقليوبية

المجنى عليه
المجنى عليه

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل شاب أثناء محاولته سرقة دراجته البخارية، وإصابة أمين شرطة أثناء ضبطه ، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تجديد حبس المتهم بترويج المواد المخدرة في القليوبية

لسرقة دراجة بخارية.. مصرع شاب وإصابة أمين شرطة في القليوبية

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغا بقيام عاطل بإنهاء حياة شاب وإصابة آخر بدائرة المركز.

كشفت التحريات بقيادة المقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام بطعن شاب يدعى "عمر عزت" خلال محاولة سرقة الدراجة النارية من المجنى عليه، وعندما قاومه قام المتهم بطعنه عدة طعنات مستخدما سلاح أبيض حتى أودى بحياته في الحال.

واستقل المتهم الدراجة النارية بعد إرتكاب الواقعة وقام بدهس أمين شرطة بالمركز اثناء محاولته الإمساك بالمتهم، مما أدى الي إصابته إصابات خطيرة، وتم نقله إلى المستشفي في حالة حرجة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

القليوبية جهات التحقيق مدير المباحث الجنائية شبين القناطر شرطة شبين القناطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

أثارت قلق المواطنين| ما سبب الرائحة الكريهة في الجو وهل لها أضرار

ميدو: تصريحات حازم إمام بشأن منتخب مصر شهادة ميلاد جديدة للثعلب

العالم الهولندي يحذر من زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام.. ويحدد المكان

موضوعات متعلقة

تجديد حبس المتهم بترويج المواد المخدرة في القليوبية

لسرقة دراجة بخارية.. مصرع شاب وإصابة أمين شرطة في القليوبية

حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة وأسلحة نارية في القليوبية

ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش وسلاح ناري ببنها

ترشيحاتنا

بالصور والفيديوهات| الفيضان يبتلع ربع مساحة درنة الليبية.. ومئات الجثث تحت الأنقاض

رغم تقديم مساعداتها.. طرد دنيا بطمة من المتضررين بالزالزال في مراكش| فيديو

للتصدير وخدمة صناعات محلية.. إقامة مجمع لإنتاج مُسطحات الصلب باستثمارات مليار دولار

غضب شديد في إسرائيل بسبب الموافقة على نقل أسلحة أمريكية إلى السلطة الفلسطينية

من 16 إلى 20 سبتمبر.. صندوق الأمير كلاوس يقيم مختبره المتنقل في القاهرة

بـ150 ألف طن سنويا.. وزير البترول يبحث تنفيذ مشروعي إنتاج الميثانول والأمونيا الخضراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش كله Hضرار اعرف فوائده.. غبار الربيع يحميك من هذه الأمراض

رئيس حزب المصريين الأحرار لـ صدى البلد: نرشح السيسى في انتخابات الرئاسة لمواصلة التنمية .. ودمج الوزارات وتغير سياسية الحكومة أبرز مطالبنا وهناك حملة لتفتيت مصر ولن نسمح بالتطاول

بعد تداول إصابة الزعيم عادل إمام بالزهايمر.. أبرز أعراض المرض وطرق الوقاية

إيدك هتنور.. روتين علاج تجاعيد اليد والإسمرار

فيديو

الوضع كارثي.. استشهاد 4 لاعبين ليبيين غرقًا بسبب إعصار دانيال

غاز وصرف صحي .. ذعر بين المواطنين بسبب رائحة كريهة في الجو /فيديوجراف

أكرم حسنى يكشف كواليس انفصاله عن زوجته.. فيديو

كنت متمردًا ومجموعي سبب دخول الشرطة.. أكرم حسنى يحكي عن حياته| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ