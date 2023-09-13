كان بيدافع عن نفسه.. عمر راح ضحية سرقة دراجته بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل شاب أثناء محاولته سرقة دراجته البخارية، وإصابة أمين شرطة أثناء ضبطه ، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغا بقيام عاطل بإنهاء حياة شاب وإصابة آخر بدائرة المركز.

كشفت التحريات بقيادة المقدم امير الكومى رئيس مباحث مركز شبين القناطر، أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام بطعن شاب يدعى "عمر عزت" خلال محاولة سرقة الدراجة النارية من المجنى عليه، وعندما قاومه قام المتهم بطعنه عدة طعنات مستخدما سلاح أبيض حتى أودى بحياته في الحال.

واستقل المتهم الدراجة النارية بعد إرتكاب الواقعة وقام بدهس أمين شرطة بالمركز اثناء محاولته الإمساك بالمتهم، مما أدى الي إصابته إصابات خطيرة، وتم نقله إلى المستشفي في حالة حرجة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .