انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الأربعاء، عند أدنى مستوى لها خلال الأسبوعين، وذلك مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.1 بالمئة ليسجل 1910.87 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 1993.30 دولار للأوقية، حسبما نقلت “رويترز”.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة لتسجل 22.92 دولار للأوقية.

بينما نزل البلاتين 0.5 بالمئة ليبلغ 905.49 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة ليصل إلى 1230.44 دولار للأوقية.