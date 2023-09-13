محافظ أسيوط: زيارات ميدانية للمشروعات الخضراء الذكية لمعاينة المواقع على الطبيعة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن تطبيق زيارات ميدانية للجنة تقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بقرى ومراكز المحافظة لمعاينتها على الطبيعة، بالإضافة إلى استمرار عقد مقابلات مع أصحاب المشروعات لاختيار أفضل 18 مشروع على مستوى المحافظة في الست فئات، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 ، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وتضمنت لجة التقييم تامر رفقي وعمرو نبيل ، ممثلا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحمد بشير مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة وعبدالباقي سيد وهاجر محمد كمال عضوا اللجنة التنفيذية ومحمد جابر ممثل وزارة الاتصالات.

وقال محافظ أسيوط، إنه تم توجيه لجنة تقييم المشروعات بالمحافظة للنزول الميداني لمعاينة المشروعات على الطبيعة لتسهيل عملية التقييم واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل المحافظة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية ، مشيرًا إلى متابعته المستمرة وحضوره فعاليات عملية التقييم التي تتم بنزاهة عالية وفقًا لاشتراطات ومعايير التقييم التي حددتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

ولفت إلى أن عدد المشروعات التي تقدمت من المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغ 211 مشروع منها 60 مشروع مكتمل لمختلف الفئات الست للمبادرة وتخضع لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتي تستمر حتى 21 سبتمبر 2023 بعد غلق باب التقدم للمشروعات لتبدأ المرحلة الحالية وهي مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة .

وأشار إلى أن الإحصائيات النهائية لمشاركة المشروعات بالمبادرة تعكس مدى الاهتمام والوعي بها لدى المواطنين من مختلف الفئات المستهدفة مشيرًا إلى إنه تم عقد العديد من اللقاءات والندوات للتعريف بأهداف المبادرة وآليات العمل بها وحث المواطنين بمختلف الفئات للمشاركة في فعاليات المبادرة والتقدم بمشروعات وذلك لاختيار المشروعات الفائزة والمشاركة في مؤتمر المناخ cop 28 حيث تم رصد جوائز مادية للمشروعات الفائزة تبدأ من 250 ألف جنيه وحتى 750 ألف جنيه.



وأوضح المحافظ، أن فعاليات التقييم ستسفر عن اختيار 18 مشروع على مستوى المحافظة تمثل في 6 فئات هي "المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية" حياة كريمة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح" على أن يتم التصفيات لاختيار أفضل المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية من خلال اللجان الفنية المشكلة بواقع 3 مشروعات من كل فئة من الفئات الست بحيث يتم توفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الواعدة والمبتكرة التي ستمثل في مؤتمر نوفمبر القادم بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكذلك ستمثل في المؤتمر الدولي للمناخ في COP28 والمقرر عقده بدولة الإمارات.

وأشار مقرر اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إلى أن لجنة تقييم المشروعات استهدفت زيارة بعض المشروعات التي تم تنفيذها أو تنفيذ أحد مراحلها على الطبيعة ومنها مشروع زراعة أسطح المنازل ومشروعات الاستزراع السمكي المستدام وانتاج الغذاء بجامعة الأزهر ، لافتًا إلى استمرار الزيارات الميدانية عقب عقد اللقاءات والمقابلات مع أصحاب تلك المشروعات واستيفاء عناصر التقييم المختلفة حتى يتسنى للجنة اختيار أفضل المشروعات.

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