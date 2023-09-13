إسرائيل توافق على نقل أسلحة ومعدات عسكرية للسلطة الفلسطينية بشروط

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وافقت على نقل أسلحة ومعدات عسكرية للسلطة الفلسطينية بشروط، وذلك في إطار سلسلة من الخطوات لدعم السلطة الفلسطينية وتعزيز التنسيق الأمني معها.

وبحسب الإذاعة العبرية، فقد تضمنت الصفقة ما لا يقل عن 1500 قطعة سلاح، منها بنادق M-16 الموجهة بالليزر وبعض بنادق الكلاشينكوف.

ووضعت إسرائيل عدة شروط لاستخدام السلاح، منها عدم استخدامه إلا في أنشطة مكافحة "الإرهاب"، وأن يكون السلاح بيد بعض الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وبحسب مسؤولين أمنيين فلسطينيين، فقد طلبت السلطة الفلسطينية الأسلحة والمعدات منذ أكثر من عام، إلا أن إسرائيل رفضت في الماضي.

ونقل الأسلحة والمعدات جرى في الأيام الأخيرة من قواعد أمريكية في الأردن، ومرت عبر جسر اللنبي بموافقة إسرائيلية كاملة.

وبحسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الخطوات الإضافية التي يتم دراستها لصالح تعزيز السلطة الفلسطينية، واستمرارها مشروط بأمرين:

عرض الإنجازات العملياتية للسلطة الفلسطينية (خاصة في جنين).

العودة الرسمية للتنسيق الأمني مع إسرائيل بعد تعليقه من قبل أبو مازن في بداية العام.