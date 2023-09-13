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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معهد إسرائيلي: حماس تشكل تحديًا استراتيجيًا خطيرًا لتل أبيب

معهد إسرائيلي: حماس
معهد إسرائيلي: حماس تشكل تحديًا استراتيجيًا خطيرًا لإسرائيل

أصدر معهد القدس للاستراتيجية والأمن، اليوم الأربعاء، تقريرًا جديدًا يخلص إلى أن حماس تشكل تحديًا استراتيجيًا خطيرًا لإسرائيل.

وبحسب التقرير، فإن حماس يمكن أن تستمر في العمل من دون مساعدة إيرانية، وأن أي مواجهة مع حماس قد تؤدي إلى حرب متعددة الساحات.

وأضاف التقرير أن سياسة التمايز والفصل بين حماس غزة وحماس في باقي الساحات أصبحت لا تؤتي أكلها.

وأشار التقرير إلى أن حماس تشكل تحديًا استراتيجيًا خطيرًا لإسرائيل بسبب قوتها العسكرية في قطاع غزة.

ووصف التقرير حماس بأنها عدو خطير يتحدى إسرائيل ويعمل على تآكل ردعها ويؤسس لحرب استنزاف ضدها.

وخلص التقرير إلى أن إضعاف حماس يحقق مصلحة استراتيجية تتمثل في تعزيز السلطة الفلسطينية.

وشدد التقرير على أن إسرائيل تحتاج إلى حشد الشركاء والحصول على الشرعية لاتخاذ إجراء حاسم ضد مركز ثقل حماس في غزة.

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