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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج عدد  11 سفينة في يوم واحد الى أرصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 36 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما انتظمت حركة تداول الحاويات خلال 24 ساعة إذ تم تداول 1531 حاوية مكافئة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول  122  ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

الاسكندرية الحاويات السلع الاستراتيجية الصب الجاف الصحة المهنية المعايير البيئية حركة تداول البضائع حركة الملاحة سفن الحاويات

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