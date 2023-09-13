طريقة عمل حلويات المولد .. السمسمية والسودانية والفولية

لم يتبق على المولد النبوي سوى أيام قليلة، ويستعد الجميع لشراء أو تحضير حلويات مولد النبي الذي من ضمنها السمسمية، فإذا كنت من عشاق السمسمية؛ نقدم لك طريقة عمل السمسمية.

طريقة عمل السمسمية والسودانية والفولية.. هي حلويات تقليدية شهيرة في العديد من الثقافات العربية. إليك الوصفة لكل منها على حدة للشيف مصطفى العمدة.

السمسمية

المكونات:

2 كوب من السمسم الأبيض

1 كوب من السكر

1/2 كوب من العسل

1/4 كوب من الماء

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة (اختياري)



التعليمات:

سخن مقلاة على نار متوسطة وأضف السمسم.

قلب السمسم باستمرار حتى يصبح ذهبي اللون ومحمص قليلاً.

قم بنقل السمسم المحمص إلى وعاء كبير واتركه جانباً.

في قدر آخر، قم بخلط السكر والعسل والماء والقرفة (إذا رغبت في إضافتها) معًا وضعها على نار متوسطة.

قم بتحريك الخليط باستمرار حتى يغلي ويصبح لزجًا قليلاً.

اسكب الخليط الساخن فوق السمسم المحمص في الوعاء واخلطهما جيدًا حتى يتشرب السمسم الخليط.

اترك الخليط ليبرد قليلاً، ثم شكله إلى كرات صغيرة أو قوالب مستطيلة.

اترك السمسمية تبرد تمامًا قبل تقديمها.



السودانية

المكونات:

2 أكواب من السمسم الأبيض

1 كوب من السكر

1/4 كوب من الماء

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة (اختياري)



التعليمات:

سخن مقلاة على نار متوسطة وأضف السمسم.

قلب السمسم باستمرار حتى يصبح ذهبي اللون ومحمص قليلاً.

قم بنقل السمسم المحمص إلى وعاء كبير واتركه جانباً.

في قدر آخر، قم بخلط السكر والماء والقرفة (إذا رغبت في إضافتها) معًا وضعها على نار متوسطة.

قم بتحريك الخليط باستمرار حتى يغلي ويصبح لزجًا قليلاً.

اسكب الخليط الساخن فوق السمسم المحمص في الوعاء واخلطهما جيدًا حتى يتشرب السمسم الخليط.

اترك الخليط ليبرد قليلاً، ثم شكله إلى قطع صغيرة أو كرات.

اترك السودانية تبرد تمامًا قبل تقديمها.



الفولية

المكونات:

2 أكواب من الفول المطحون

1 كوب من السكر

1/2 كوب من الزبدة أو السمنة

1/4 كوب من الحليب

1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة (اختياري)

ماء الزهر أو الورد للتزيين (اختياري)

التعليمات:

في قدر كبير، قم بتذويب الزبدة أو السمنة على نار متوسطة.

أضف السكر واستمر في التحريك حتى يذوب السكر تمامًا.

أضف الفول المطحون والحليب ومسحوق القرفة (إذا رغبت في إضافتها) إلى القدر واخلطهما جيدًا حتى تتكون عجينة.

قم بتسخين العجينة على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى تصبح سميكة وتفصل عن جوانب القدر.

انقل العجينة إلى صينية مبطنة بورق الزبدة وقم بتسويتها بواسطة الملعقة.

اترك الفولية لتبرد قليلاً ثم قطعها إلى مربعات أو أشكال مستطيلة.

يمكنك تزيين الفولية ببعض ماء الزهر أو ماء الورد قبل تقديمها.