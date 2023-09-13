هل يشترط غسل الرأس عند التطهر من الجنابة.. أمين الإفتاء يجيب

قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من شروط الاغتسال تعميم الجسد بالماء.

وأوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن تعميم الماء بالبدن لا بد أن يشمل الشعر، ولو تمت الصلاة بدون غسل شعرها؛ لن تكون صحيحه.

وفي نفس السياق، قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن النية في الاغتسال لصلاة الجمعة أو للطهارة من الجنابة، لا تعد ركنا من الأركان، حيث يمكن للشخص الجنب الاغتسال لصلاة الجمعة، دون نية التطهر من الجنابة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال لشاب أكد خلاله أنه أصبح جنبا ثم اغتسل بنية الاغتسال لفريضة الجمعة، فهل هذا الغسل يغني عن غسل الجنابة أم لا؟»،وجاءت في الإجابة أن هذا الاغتسال الذي تم صحيح، ويحل محل غسل الجنابة، وهذا على رأي الأئمة الأحناف.

وأوضحت اللجنة: ان العلماء لم يعتبروا النية في الغسل ركنا من الأركان الضرورية للطهارة، واستشهدت بحديث النبي- صلى الله عليه وسلم-: «من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها».

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا حول الجنابة

صحح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، اعتقادا خاطئا لدى البعض أنه يلزم تغيير الملابس التي يرتديها الإنسان ولم تصبها الجنابة.

وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل يجب تغيير الملابس بعد الاغتسال من الجنابة؟» أنه إذا كانت الملابس الخارجية لم يصل إليها هذا الماء- الجنابة- أصلا؛ فلا حرج من ارتدائها، لأنه لم يصبها هذا الماء -الجنابة-.

وأوضح أنه ذهب الحنفية والمالكية إلى أن ماء الجنابة نجس، ورأى الشافعية في الأظهر والحنابلة وهو المذهب: إن ماء الجنابة الإنسان طاهر سواء أكان من الذكر أو الأنثى، فخروجا من الخلاف يغسل مكان وجود هذا الماء ويلبس الثوب بعده.

