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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الملبن الملون وعرائس المولد.. خبير تغذية يكشف كوارث بسبب تناولها| احذر

صدى البلد

مع اقتراب موعد الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، يتناول الكثير من الأشخاص حلويات المولد التى تعد إحدى العادات المصرية المرتبطة بذكرى المولد النبوى الشريف.
 

وحذر الدكتور محمد طارق خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، من تناول نوعان من حلاوة المولد وهما الملبن الملون وعرائس المولد، والإفراط في تناول حلاوة المولد وفى هذا التقرير نعرض لكم التفاصيل.

 

  • الملبن الملون؛ حيث إنه يحتوي على الكثير من الألوان الصناعية
  • عرائس المولد تحتوي على الكثير من السكريات والتي تضر كثيرا بالصحة.

 

ولفت خبير التغذية إلى أن هاذين الاثنين من أنواع الحلويات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألوان الصناعية والمواد الحافظة والتي تضر بالصحة العامة للإنسان وخصوصا الأطفال فيجب عدم الإكثار من تناولها وتجنيها تناولها قدر المستطاع.

 

 

أضرار الإفراط في تناول حلاوة المولد

 

1- حلاوة المولد تحتوي على الكثير من السكريات وبالتالي تناول الكثير يسبب ارتفاع نسبة السكر فى الدم

2- ارتفاع السكر يؤدي الى ارتفاع نسبة الانسولين وارتفاع الانسولين يؤدي الى تراكم الدهون وبالتالي ارتفاع نسبة الكولسترول وبالتالي الإصابة بأمراض القلب مثل تصلب الشرايين.

3- مع ارتفاع نسبة السكر وبالتالي ارتفاع الكولسترول والدهون الثلاثية يكون زيادة الوزن والإصابة بالسمنة.

4- تسوس الأسنان والتهابات اللثة بسبب كمية السكر الكبيرة عند افراطك في تناول حلوى المولد. 

الملبن الملون وعرائس المولد أضرار حلاوة المولد أنواع حلاوة المولد

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