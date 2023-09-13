خُمس عدد سكان دولة الاحتلال.. 21% نسبة العرب القاطنين في إسرائيل

أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (CBS)، اليوم الأربعاء، عشية رأس السنة العبرية، أن عدد سكان إسرائيل يقدر بنحو 9.795 مليون نسمة.

وبحسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء، فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى نحو 10 ملايين ساكن نهاية عام 2024، ونحو 15 مليون ساكن نهاية عام 2048، ونحو 20 مليون ساكن نهاية عام 2065.

ويشكل اليهود 73% من السكان وعددهم 7 ملايين و181 ألفا، والعرب 21% وعددهم 2 مليون و65 ألف نسمة، يشمل قرابة 400 ألف في القدس وهضبة الجولان المحتلتين، و6% "آخرين"، وعددهم 549 ألفا، وهم غير المصنفين دينيا، وغالبيتهم العظمى مهاجرون غير يهود من دول الاتحاد السوفييتي السابق.