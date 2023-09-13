الزمالك يحل أزمة مستحقات اللاعبين الأجانب

وعد مسئولو نادي الزمالك اللاعبين الأجانب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بصرف مستحقاتهم خلال الساعات القليلة المقبلة بالدولار؛ بعدما صرف النادي دفعة كبيرة من مستحقات باقي اللاعبين بالأمس.

وتمكن مسؤولو الزمالك من توفير مستحقات الرباعي سيف الدين الجزيري، وحمزة المثلوثي، وإبراهيما نداي، وسامسون أكينيولا بالدولار، خلال الساعات الماضية لصرفها للاعبين.

وكان اللاعبون الأجانب طلبوا من مسؤولي النادي ضرورة صرف مستحقاتهم بالدولار بعدما قام النادي بصرف مستحقات باقي اللاعبين مساء الأمس.

وتحركت إدارة النادي وقامت بتوفير الدولارات لصرف مستحقات اللاعبين قبل السفر إلى تنزانيا اليوم لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية.