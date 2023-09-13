الخارجية السورية ترحب بعودة اللاجئين لوطنهم وتقديم ما بوسعها لتسهيل أي عواقب

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين دمشق وبيروت ، وأن الضرر الذي يصيب أحدهما يصيب الآخر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اللبناني عبد اله بوحبيب حيث تم التركيز خلال الاتصال على موضوع عودة اللاجئين السوريين ووضع حد لكل ما يعيق هذه العودة.



وجدّد المقداد التأكيد على أن سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم وتقدم كل ما بوسعها لتسهيل عودتهم، مشدداً على أن ما يعيق عودتهم هي العواقب الناجمة عن استمرار الاحتلال التركي والأمريكي لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي ونهب ثرواتها، إضافة إلى الآثار الكارثية لاستمرار تطبيق الإجراءات الاقتصادية غير الشرعية المفروضة على سورية من قبل الدول الغربية المعادية للبنان وسوريا.

كما أشار بو حبيب إلى أنه سيترأس وفداً رسمياً لبنانياً لزيارة سورية خلال فترة قصيرة لبحث قضية اللاجئين السوريين، معبراً عن حرص حكومة بلاده على التنسيق والتعاون مع سوريا في هذا الإطار