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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في البيت أحلى.. أسهل طريقة لعمل حلوى المولد

طريقة عمل حلوى المولد..زي
طريقة عمل حلوى المولد..زي المحلات

 

 

حلوى المولد  من الأشياء المفضلة للكثيرين.. سواء الكبار والصغار ..  ومن أهم مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ،  و يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة ويسر وبمكونات بسيطة ووقت قصير وتكون صحية ومضمونة اكثر .. لذلك نقدم أسهل طريقة لعمل حلوى المولد في البيت


طريقة عمل الفولية:


المقادير:

كوبان فول.
كوب ونصف سكر.
٣/٤ كوب عسل جلوكوز.
نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
ونصف ملعقة كبيرة ليمون.
نصف ملعقة كبيرة ماء ورد “حسب رغبتك.”


خطوات التحضير:

حمصي الفول في إناء، واحرصي على عدم تسخينه بدرجة كبيرة.

في إناء آخر ضعي السكر وعسل الجلوكوز على النار حتى يتم إذابتهما مع الاستمرار في التقليب حتى تحصلي على لون ذهبي ويشبه قوام الكراميل.

ثم أضيفي ماء الورد، والليمون، والفانيليا مع التقليب، ولكن تكون بسيطة هذه المرة.

ثم انزعيه من على النار وضعي الفول وهو دافئ مع التقليب.

بعد ذلك احضري صينية مدهونة بالزيت، وافردي عليها المزيج.

شكلي المزيج إلى قطع بواسطة السكين، ثم اتركيه يبرد ويتماسك.

 

طريقة عمل الملبن:

مقادير الملبن:

3 أكواب سكر

2 كوب ماء

5 ملاعق كبيرة نشا

5 ملاعق كبيرة جيلاتين، أو بوردة جيلي أحمر

نصف كوب ماء ساخن

ملعقة صغيرة ماء ورد

عين جمل مجروش أو فول سوداني مجروش

للفرد والوجه: نشا وسكر بودرة


طريقة تحضير الملبن:

قَلِّبي النشا في كوب ماء.

وامزجي الجيلاتين في نصف كوب ماء ساخن (استبدلي الجيلاتين ببودرة الجيلي الأحمر للحصول على جيلي أحمر).

اخلطي النشا بالجيلاتين، مع السكر والماء وماء الورد.


طريقه عمل الحمصية:

مقادير الحمصية:

كيلو سكر

نصف كيلو عسل جلوكوز

ملعقة كبيرة ماء زهر

نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون

كوبان ماء

ربع كيلو حمص

طريقة عمل حلاوة المولد الحمصية البيضاء:

اخلطي المكونات السابقة جيدًا، عدا الحمص حتى يتكاثف القوام،ثم ضعي الحمص على نار هادئة، حتى يسخن.

ضيفي خليط العسل السابق للحمص عقب تسخينه، وافرديه على صينية مدهونة بالزيت، ثم قطعيه بالسكين ،انتظري حتى يبرد ويتماسك ثم قطعيه وقدميه

حلوى المولد الفولية الحمصية الملبن السمسمية المكسرات

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