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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في تطورات مثيرة داخل الساحة الرياضية، أعلنت لجنة التظلمات باتحاد الكرة رفضها للطعن الذي تقدم به نادي بيراميدز ضد العقوبة المفروضة على لاعب الأهلي حسين الشحات. حيث أثار هذا القرار جدلاً واسعًا بين محبي الكرة.
  

طعن ناذي بيراميدز

وتقدم نادي بيراميدز بالطعن بسبب تعدي حسين الشحات على لاعب الفريق السماوي محمد الشيبي في نهاية الموسم الماضي. ومع ذلك، قامت لجنة التظلمات برفض الطعن، مشيرة إلى أنه لا يجوز للنادي الطعن لتغليظ العقوبة وأن الشكوى يجب أن تقدم شخصيًا من قبل اللاعب المتضرر.


 

 

وتنص اللائحة الرياضية على أنه إذا كانت العقوبة أقل من 6 مباريات، فإنه لا يجوز الطعن عليها، وهذا ما جعل لجنة التظلمات ترفض الطعن المقدم من نادي بيراميدز.
 

لجنة المسابقات توقف حسين الشحات مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه 
 

وللإشارة، قد عاقبت لجنة المسابقات برابطة الأندية حسين الشحات بالإيقاف مباراتين وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه اللاعب محمد الشيبي في مباراة الأهلي وبيراميدز.

 

 

أول رد من نادي بيراميدز على رفض التظلم ضد عقوبة حسين الشحات

 

وفي تعليق أولي على هذا القرار، كشف مصدر داخل نادي بيراميدز أنهم سيناقشون الموقف مع القانونيين في النادي وسيبحثون عن الخطوات التصعيدية التي يمكنهم اتخاذها للحفاظ على حقوقهم. وفي الوقت نفسه، أكد المصدر أنه إذا لم تكن هناك خطوات متاحة، فإن النادي سيقبل بالقرار، مما يشير إلى أن إغلاق هذا الملف بشكل نهائي قد يكون السيناريو الأقرب.


ويلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء الجمعة في مباراة السوبر الأفريقي على استاد مدينة الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية، بحثاعن التتويج باللقب التاسع في مشواره.

 

 

القناة الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي

تذيع شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة باعتبارها الناقل الحصري للبطولات القارية.

 

 

موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائري

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشكل رسمي، إقامة كأس السوبر الأفريقى الذي سيجمع الأهلي المصري واتحاد الجزائر الجزائري، فى مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر الجاري فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.ومن على ملعب الملك فهد.

 

الأهلى الأكثر تتويجاً بكأس السوبر الأفريقى

 

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

 

ويأتي الزمالك ثانيا بعدما حقق اللقب فى 4 مناسبات، وحلّ وصيفًا مرة واحدة عام 2001، بينما يأتي مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ 3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي بلقبين هو والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري.

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