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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان .. قطار البرهان يصل أنقرة لبحث العلاقات الثنائية

البرهان وأردوغان
البرهان وأردوغان

أفادت وكالة الأنباء السودانية بأن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وصل إلى العاصمة التركية أنقرة ، فى زيارة رسمية.

ووفق الوكالة السودانية؛ من المقرر أن يجري رئيس المجلس، خلال الزيارة، مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين .

وكان في وداع البرهان بمطار بورتسودان الدولي ، الفريق الركن محمد الغالي على يوسف الأمين العام لمجلس السيادة ، وعدد من الوزراء.

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل ، و مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان.

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