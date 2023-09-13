قرية نجع عبدالرسول تتشح بالسواد حزنًا على "ضحية دانيال" بـ ليبيا

اتشحت قرية نجع عبدالرسول بمركز جهينة غرب محافظة سوهاج، بالسواد والحزن، وسالت بها ماء العين سيلًا، وذلك عقب وصول جثـمان ابن القرية شهيد لقمة العيش بدولة ليبيا الشاب وائل رجب، البالغ من العُمر 23 عامًا.

حيث فقد الشاب وائل رجب حياته؛ إثر السيول التي ضربت مدينة درنة الليبية، خلال الأمطار التي تسبب فيها الإعصار دانيال، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته التي نجمت عن هذا الإعصار الضخم، ليُشيع اليوم مئات الأهالي، جثمان الشاب العشريني، شهيد لقمة العيش في جنازة شامخة.

إعصار دانيال في ليبيا

نساء صراخهن يزلزل ارض قرية عبد الرسول زلزالا، وعويلهن يرج الأرض رجًا، ورجال بقول لا إله إلا الله تتعالى أصواتهم وهم في طريقهم لإيصال جثمـان شهيد إعصار دانيال بدولة ليبيا، إلى مثواه الأخير.

هكذا كان المشهد الذي لا يوصف بكلمات، حيث تم دفن الجثمان بمقابر الأسرة في مسقط رأسه، بقرية عبدالرسول دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

وكانت قد وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا إعصار دانيال، تقدر قيمتها بـ100 ألف جنيه، لأسرة كل متوفي.