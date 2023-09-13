بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

أكد الفنان الشاب أحمد خالد، زوج ندى الكامل، أن قصة الحب مع ندى الكامل بدأت منذ 10 سنوات، خاصة أننا كنّا تجمعنا علاقات جيرة في دمياط.

وقال أحمد خالد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن أكتر ما أحبه في ندى أنها شخصية محبوبة وأحبها لشخصها، وعندما صارحتها بحبي وطلبت منها الزواج وافقت على الفور لأنها تعلم أنني أحبها.

أحب أقولها أنني بحبك

وتابع الفنان الشاب أحمد خالد، أن "ندى الكامل عارفة إن أنا شاريها والحياة معايا هتكون مختلفة عن تجربتها مع طليقها أحمد الفيشاوي، وأحب أقولها إنني بحبك".