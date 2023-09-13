هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن حمض الفوليك في الشامبو لتطويل الشعر ومنع الشيب

نشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الرسمية على الفيس بوك منشور عن عادة وضع حمض الفوليك علي الشامبو لتكثيف وتطويل الشعر ومنع الشيب.

أكدت هيئة الدواء بمنشورها أن طحن أقراص حمض الفوليك، وإضافتها لعبوة كاملة من الشامبو، واستخدامها بشكل يومي؛ مفيد للشعر من حيث الكثافة وتنشيط البويصلات، ومنع الشيب وإعطاء اللمعان.​

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وأشارت الهيئة الي انه لا يمكن ضمان سلامة المنتج في حال تم خلطه مع مواد كيميائية أو مستحضرات دوائية دون الأخذ بالاعتبار حسابات السمية والتغيرات الحمضية التي تؤثر على بيئة البكتيريا الموجودة بالشعر.​

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وتؤكد هيئة الدواء المصرية على أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​